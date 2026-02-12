Die soliden US-Arbeitsmarktdaten hatten Zinshoffnungen gedämpft. «Die Geldpolitik in den USA scheint ihren neutralen Zustand erreicht zu haben, in dem sie weder zu locker ist, um den Arbeitsmarkt zusätzlich zu befeuern, noch restriktiv genug, um die Inflation spürbar nach unten zu drücken», betonte Jochen Stanzl, Marktanalyst der Consorsbank. «Der Fed unter Kevin Warsh dürften die Argumente fehlen, um die von US-Präsident Trump gewünschten schnellen Zinssenkungen tatsächlich in die Tat umzusetzen.»