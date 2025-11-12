Die Märkte profitierten einerseits von verbesserten Aussichten auf eine lockere US-Geldpolitik, nachdem der ADP-Beschäftigungsbericht schwächer als erwartet ausgefallen war. Die Freude wurde allerdings durch die Verluste im US-Technologiesektor getrübt. Aktien von Nvidia hatten deutlich nachgegeben, nachdem am Vortag die japanische Softbank den Verkauf der kompletten Beteiligung an dem Halbleiterunternehmen mitgeteilt hatte.