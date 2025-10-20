Beide Seiten hätten «offen, tiefgehend und konstruktiv» über zentrale Themen der bilateralen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen gesprochen. Man habe sich darauf verständigt, so bald wie möglich eine neue Runde von Wirtschafts- und Handelskonsultationen abzuhalten, hiess es weiter. Vor der Schalte hatte Bessent angekündigt, dass man sich «voraussichtlich in einer Woche in Malaysia» treffen werde. Die Märkte preisten eine Deeskalation ein, kommentierte Marktanalyst Kyle Rodda von Capital.com in Melbourne. Allerdings dürften die Märkte zunächst nervös bleiben.