In China waren die Zuwächse überschaubarer. Allerdings waren die dortigen Märkte auch nicht zu sehr unter Druck gekommen. Zudem war zum Beginn des Nationalen Volkskongresses das niedrigste Wachstumsziel für die Wirtschaft seit Jahrzehnten ausgegeben worden. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) soll 2026 um 4,5 bis 5 Prozent wachsen, hiess es im Arbeitsbericht der Regierung, den Ministerpräsident Li Qiang in der Grossen Halle des Volkes in Peking vorstellte. Seit 2023 hatte die kommunistische Führung das Wachstumsziel stets mit rund fünf Prozent angesetzt. Ein Wert von 4,5 Prozent gab es zuletzt im Jahr 1991.