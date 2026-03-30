Nachdem die Märkte einen Monat lang einen kurzen, begrenzten Konflikt eingepreist hätten, habe der Kriegseintritt der mit Teheran verbündeten Huthi-Miliz diese Einschätzung als Wunschdenken entlarvt, sagte Hebe Chen, Senior-Marktanalystin bei Vantage Global Prime. «Ab dieser Woche wird das Drehbuch neu geschrieben, da das Risiko eines langwierigen Krieges immer glaubwürdiger wird.» Chefstratege Yugo Tsuboi von Daiwa Securities verwies zudem darauf, dass die iranische Führung weiterhin Gespräche mit den USA dementiert und damit Aussagen von US-Präsident Donald Trump widerspricht.