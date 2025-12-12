An den chinesischen Börsen ging es ebenfalls nach oben. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen zog um 0,63 Prozent auf 4.580,95 Punkte an. Hier bremste nach Angaben der Deutschen Bank die Schwäche der Halbleiterhersteller etwas. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong kletterte stärker um 1,58 Prozent auf 25.932,78 Punkte. Im Vergleich zur Vorwoche tendierte der Index allerdings etwas leichter.