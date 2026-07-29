Der südkoreanische Leitindex Kospi verlor knapp sechs Prozent und setzte damit seine Korrektur fort. Noch stärker gaben Aktien von SK Hynix nach. Der deutliche Anstieg der Gewinne des Halbleiterunternehmens im zweiten Quartal habe nicht genügt, die hohen Erwartungen des Marktes zu erfüllen, merkten die Marktstrategen der Deutschen Bank dazu an. Auch in Taiwan ging es um über drei Prozent nach unten.