Die asiatischen Märkte profitierten zudem von ihren günstigeren Bewertungen im Vergleich zu den US-Börsen - und dies bei guten Wachstumsaussichten, was zu Umschichtungen einlädt. US-Drohungen belasteten nach Ansicht der Marktstrategen der Deutschen Bank dagegen nicht allzu sehr. Die US-Regierung will Importe aus allen Ländern, die Geschäfte mit dem Iran machen, mit einem neuen Strafzoll in Höhe von 25 Prozent des Warenwerts belegen. Das kündigte Präsident Donald Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social an, offenbar als Reaktion auf die gewaltsame Niederschlagung regierungskritischer Proteste im Iran. Trumps knappe Ankündigung liess allerdings viele Fragen offen.