Bei der allgemeinen Preisentwicklung im Grossraum Tokio zeigte sich ebenfalls ein Rückgang der Teuerung. In dieser Abgrenzung fiel die Inflationsrate von zuvor 3,4 Prozent auf 3,1 Prozent. Dieser Dämpfer war ebenfalls stärker als erwartet. Zugleich hatten die Einzelhandelsumsätze im Mai mit der geringsten Dynamik sei Februar zugelegt und damit die Erwartungen leicht verfehlt. Die Daten sprechen für eine eher zurückhaltende Geldpolitik in Japan und kamen daher an der Börse gut an.