Die Märkte reagieren damit auf den weiter steigenden Ölpreis. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit Auslieferung im Mai liegt derzeit bei rund 115 Dollar und nähert sich seinem vor drei Wochen erreichten Zwischenhoch von 119,50 Dollar an. Die ostasiatischen Volkswirtschaften, insbesondere Japan und Südkorea, sind stark von Öllieferungen über die derzeit nahezu geschlossene Strasse von Hormus vor Iran angewiesen.