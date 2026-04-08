Die asiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch mit massiven Gewinnen auf die Waffenruhe im Iran-Krieg und den deutlich gefallenen Ölpreis reagiert. Am stärksten ging es an den Börsen nach oben, die zuvor am meisten unter dem Ölpreisanstieg gelitten hatten. So gehörten die Leitindize in Japan und Südkorea zu den Spitzenreitern.