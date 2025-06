Die Marktstrategen der Deutschen Bank sprachen von einer überraschenden Entwicklung. Am Markt seien Medienberichte über drohende Militärschläge gegen den Iran am Vortag noch als Zeichen einer Taktik des verbalen Drucks gewertet worden. Nun gebe es die Befürchtung, dass der Konflikt in der Region eskalieren könnte. «Ein Krieg im Nahen Osten wäre neben der Zollpolitik der USA der nächste Unsicherheitsfaktor an den weltweiten Börsen», warnte Analyst Christian Henke vom Broker IG Markets.