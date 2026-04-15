Die Märkte stützte wachsende Zuversicht, dass der Iran-Krieg bald vorbei sein könnte. Dazu trugen Worte des US-Präsidenten bei. «Ich glaube, er ist fast vorbei», sagte Donald Trump dem US-Fernsehsender Fox News. Zuvor hatte Trump vage Andeutungen über eine mögliche weitere Verhandlungsrunde in dem Konflikt gemacht, für den derzeit eine zweiwöchige Waffenruhe gilt.