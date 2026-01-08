Die Konsolidierung der grösseren asiatisch-pazifischen Börsen hat sich am Donnerstag fortgesetzt. Lediglich der australische Aktienmarkt entzog sich der Abwärtsbewegung erneut. Die Börsen in Fernost folgten damit den mässigen Vorgaben aus den USA. Zudem herrschte vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag eine gewisse Vorsicht.