Unterdessen spekulieren Analysten bereits, dass nach dem schweren Erdbeben vor Japans Pazifikküste der für die kommende Woche erwartete Leitzinsentscheid der japanischen Notenbank womöglich verschoben werden könnte. Auch in dem Inselstaat zogen die Renditen an den Anleihemärkten nach einem regelrechten Ausverkauf weiter an. Die Rendite der 10-jährigen Papiere lag zuletzt nur noch knapp unter der Marke von 2 Prozent und war damit so hoch wie zuletzt im Jahr 2006. Japans Finanzministerin Satsuki Katayama sagte, sie beobachte die Marktentwicklungen genau.