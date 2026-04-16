In Seoul kletterte der südkoreanische Leitindex Kospi um 2,1 Prozent auf 6.218,61 Punkte. Damit machte der Index fast alle Verluste der vergangenen Wochen nach dem Beginn des Iran-Kriegs wieder wett. Der Index war im Tief um knapp ein Fünftel bis auf 5.040 Punkte gefallen. Seitdem legte der Index wieder fast ein Viertel zu.