Neue Hoffnung auf eine Friedensvereinbarung im Iran-Krieg hat am Montag die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte gestützt. Spürbar wurde dies vor allem in Japan, wo der Nikkei 225 nach einigen Tagen Pause einen erneuten Rekord aufstellte. Der japanische Leitindex stieg um 2,9 Prozent auf 65.158,19 Punkte und profitierte dabei auch von weiter steigenden Technologiewerten, die laut der Commerzbank mit KI-Fantasie ein wichtiger Treiber bleiben. In etwas mehr als einem Jahr hat sich der Nikkei mehr als verdoppelt.