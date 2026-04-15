Damit scheinen die Märkte auch auf die jüngsten Aussagen von US-Präsident Donald Trump zu reagieren. So sagte Trump dem amerikanischen Fernsehsender Fox News, dass er glaube, der Iran-Krieg sei «fast vorbei». Zuvor hatte Trump vage Andeutungen über eine mögliche weitere Verhandlungsrunde in dem Konflikt im Laufe der Woche gemacht.