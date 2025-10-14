Auch gute Zahlen von Samsung Electronics vermochte es nicht, den südkoreanischen Aktienmarkt vor Verlusten zu bewahren. Das Unternehmen hatte die Erwartungen des Marktes deutlich übertroffen. So geht der südkoreanische Elektronikriese von einem Betriebsgewinn für das dritte Jahresquartal von 12,1 Billionen Won (rund 7,3 Mrd Euro) aus. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stellt dies einen deutlichen Anstieg von knapp 32 Prozent dar. Es handelt sich zudem um den höchsten Betriebsgewinn von Samsung seit dem zweiten Quartal 2022.