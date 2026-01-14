Weiter im Aufwind befand sich der japanische Markt. Der Leitindex Nikkei 225 auf ein weiteres Rekordhoch und schloss 1,48 Prozent im Plus mit 54.341,23 Punkten. Die Marktstrategen der Deutschen Bank führten den erneuten Anstieg auf anhaltende Hoffnungen auf Massnahmen zur Stimulierung der Wirtschaft zurück. Am Vortag hatte ein Bericht über eventuelle Neuwahlen für Aufmerksamkeit gesorgt. Premierministerin Sanae Takaichi, die seit Oktober 2025 amtiert, könnte laut der Nachrichtenagentur Kyodo ihre derzeit hohe Popularität nutzen, um ihre Macht durch neue Mehrheitsverhältnisse nach einer Wahl zu festigen. Takaichi steht für eine aggressive Fiskalpolitik und sie befürwortet eine expansive Geldpolitik.