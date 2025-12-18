«Der Handel in Asien war insbesondere durch Gewinnmitnahmen bei den Technologieaktien und den guten Quartalszahlen von dem US-Halbleiterunternehmen Micron Technology geprägt», stellte Marktexperte Andreas Lipkow fest. «Diese konnten grössere Kursverluste bei den Halbleiteraktien verhindern.» Der US-Speicherchipspezialist hatte mit einem optimistischen Ausblick auf das laufende Quartal überrascht.