Steigende Preise vor allem für Kupfer hatten dem Bergbaukonzern im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2025/26 (bis Ende Juni) Auftrieb gegeben. Konzernchef Mike Henry führte die gute Geschäftsentwicklung vor allem auf den jahrelangen Ausbau des Kupfergeschäfts zurück. Die Preise für das für die Elektrifizierung - und damit für die Energiewende, Elektromobilität und KI-Rechenzentren - wichtige Metall waren in den vergangenen Monaten kräftig gestiegen. Die BHP-Aktien legten deutlich zu./mf/mis