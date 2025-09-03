Der Nikkei 225 schloss 0,9 Prozent tiefer mit rund 41.939 Punkten. Tags zuvor hatte der Tokioter Leitindex gegen den allgemeinen Negativtrend noch ein moderates Plus geschafft. In Japan machen sich die Anleger auch wegen politischer Unsicherheiten Sorgen. Der Generalsekretär der Liberaldemokratischen Partei von Premierminister Shigeru Ishiba erklärte, mit dessen Zustimmung von seinem Amt zurücktreten zu wollen.