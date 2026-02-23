Richter des Obersten Gerichtshof der USA entzogen Trump am Freitag die rechtliche Grundlage für Zölle, die der Präsident gegen zahlreiche Länder verhängt hatte. Nur wenige Stunden danach kündigte er neue Zölle für alle Länder der Welt an, zunächst in 10-prozentiger Höhe, die dann später noch auf 15 Prozent erhöht wurden. Dies belastete an den Devisenmärkten den US-Dollar und die Futures an den US-Börsen.