An den chinesischen Handelsplätzen setzten sich die divergierenden Vortagstrends fort. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten an den heimischen Festlandbörsen legte um weitere 0,29 Prozent auf 4.946 Punkte zu. Dagegen ging in der Sonderverwaltungszone Hongkong die Talfahrt des Hang Seng mit einem Minus von 2,15 Prozent auf 23.791 Punkte weiter.