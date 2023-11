Auch die Vorgaben von Nvidia belasteten. Das US-Unternehmen hatte eingeräumt, dass das Geschäft in China unter dem Druck ausgeweiteter Lieferbeschränkungen «erheblich» zurückgehen werde. Chinesische Unternehmen gehörten zu grossen Käufern von Nvidias KI-Chips und das Geschäft dort brachte zuletzt 20 bis 25 Prozent vom Umsatz mit Rechenzentren ein. In der Folge gaben Aktien aus dem Bereich Künstlicher Intelligenz in China nach.