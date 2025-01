Den Daten kommt grosse Bedeutung zu. «Als Gradmesser für die Marktreaktion könnte sich die Drei-Prozent-Marke erweisen», hiess es von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). «Sollte die Drei-Prozent-Schwelle dagegen erstmals seit Juni 2024 wieder erreicht werden, so droht unseres Erachtens eine neuerliche Verkaufswelle an den Renten- und wohl auch an den Aktienmärkten.»