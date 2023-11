Marktteilnehmer sprachen von einem abwartenden Geschäft. In den USA stehen eine Reihe von Reden von Notenbank-Mitgliedern an, die Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs bringen könnten. Zudem wirkten enttäuschende Daten aus China vom Vortag nach. Der Aussenhandel der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt war im Oktober deutlich geschrumpft. Damit fehlten weiterhin Signale einer Belebung der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt. Dies überlagere die eigentlich günstigen Vorgaben der Wall Street, so Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets. Der Rückgang des Ölpreises sei ein klares Signal der Auswirkungen der Schwäche Chinas.