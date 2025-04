Entsprechend fragil bleib die Erholung in Japan. Der Nikkei 225 schloss 0,28 Prozent höher mit 35.725,87 Punkten. »Japanische Unternehmen sind zunehmend besorgt, dass die protektionistischen Massnahmen von US-Präsident Donald Trump einen breiteren globalen Abschwung auslösen könnten«, merkte Marktstratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank an. »Des Weiteren ist die Ankündigung des US-Präsidenten, einen zusätzlichen Zoll von 25 Prozent auf Autoimporte zu erheben, besonders besorgniserregend für die stark von Autoexporten in die USA abhängigen japanischen Autohersteller. Autos machen fast 30 Prozent der japanischen Exporte in die USA aus."