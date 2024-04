Auch in China ging es nach unten. Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen verlor zuletzt 0,11 Prozent auf 3500,69 Zähler. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf die im März schwächer als erwartet gestiegenen Verbraucherpreise. Wie das Statistikamt in Peking mitgeteilt hatte, waren die Verbraucherpreise in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt im März verglichen mit demselben Vorjahresmonat nur um 0,1 Prozent gestiegen. Analysten hatten einen etwas deutlicheren Anstieg von 0,4 Prozent erwartet. Der geringe Zuwachs des Verbraucherpreisindex deutet darauf hin, dass die Menschen in China immer noch wenig konsumieren.