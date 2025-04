Die Aussicht auf zumindest eine Auszeit bei bestimmten Importzöllen der USA hat zum Wochenbeginn für Aktienkäufe an den asiatisch-pazifischen Börsen gesorgt. Die Kursgewinne der marktführenden Indizes in Schanghai, Hongkong, Tokio und Sydney reichten am Montag von 0,3 bis 2 Prozent. Damit setzte sich das starke Auf und Ab der vergangenen Wochen fort.