Damit hinterliessen die Vorgaben aus den USA ihre Spuren. Die US-Notenbank Fed hatte die Zinsen zwar wie erwartet leicht gesenkt. Die Währungshüter stellten laut Eckhard Schulte, Vorstandsvorsitzender des Vermögensverwalters MainSky Asset Management, aber gleichzeitig klar, dass sie sich von nun an in der Geldpolitik vorsichtiger bewegen und im Januar eine Pause einlegen werden. Überraschend sei das zwar nicht gewesen, doch habe «ein in den vergangenen Wochen heiss gelaufener Aktienmarkt einen Auslöser für eine Korrektur gesucht und ihn in den Feinjustierungen der Fed von gestern Abend gefunden».