Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost haben sich auch am Dienstag mit uneinheitlicher Tendenz präsentiert. Während die Börsen in Hongkong und Australien nachgaben, profitierten die Handelsplätze in Festlandchina von der Aussicht auf eine lockerere chinesische Geldpolitik. Auch die Tokioter Börse legte zu. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,5 Prozent höher bei 39.367 Punkten.