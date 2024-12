Belastet von Zweifeln am angekündigten Konjunkturpaket der chinesischen Regierung haben die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost zur Wochenmitte mehrheitlich den Rückwärtsgang eingelegt. An den chinesischen Märkten sei wieder die gewohnte Skepsis zu spüren, sagte ein Marktbeobachter. Die schnell abklingende Aktienrally signalisiere, dass die Erwartungen an die von Chinas Führung versprochenen kräftigen Wachstumsimpulse gering seien. Zudem waren Anleger auf US-Inflationsdaten.