Die chinesischen Börsen profitierten von Aussagen des chinesischen Regierungschefs Li Qiang, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank betonten. Auf dem Treffen der "New Champions" des Weltwirtschaftsforums (WEF) in der nordchinesischen Metropole Tianjin hatte sich der Ministerpräsident zuversichtlich gezeigt, dass die zweitgrösste Volkswirtschaft im zweiten Quartal stärker gewachsen ist als im ersten Quartal. Er rechnet auch damit, dass das Ziel seiner Regierung von "rund fünf Prozent" Wachstum in diesem Jahr erreicht werden dürfte. Zuletzt hatte die verhaltene Erholung der chinesischen Wirtschaft nach dem Einbruch wegen der strikten Corona-Massnahmen belastet.