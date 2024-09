Chinesische Aktien haben am Freitag ihre Erholung mit deutlichen Gewinnen fortgesetzt. Auch in Japan zogen die Kurse an, während die anderen Börsen sich durchwachsen entwickelten. Auf Wochensicht lagen die Märkte der Region Asien-Pazifik im Plus, wobei China herausragte. Der CSI 300 verzeichnete mit einem Wochengewinn von rund 15 Prozent die beste Entwicklung seit 2008.