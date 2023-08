Der australische S&P ASX 200 fiel um 0,58 Prozent auf 7311,80 Punkte. "In den vergangenen Wochen haben Analysten ihre Gewinnprognosen für die im Index gelisteten Firmen stärker gesenkt als bei anderen Leitindizes", so Anlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank. "Im laufenden Fiskaljahr, das im Juli begonnen hat, erwarten sie nun einen Gewinnrückgang um 1,5 Prozent und für das Folgejahr ein unterdurchschnittliches Wachstum in Höhe von nur gut vier Prozent." Das berge allerdings auch positives Überraschungspotenzial, fügte Stephan hinzu./mf/jha/