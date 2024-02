Etwas besser sah es an der australischen Börse aus. Der S&P/ASX 200 schloss 0,5 Prozent höher mit 7698,70 Punkten. Auch in China ging es aufwärts. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann zuletzt 0,36 Prozent auf 16 595,89 Zähler. Der CSI 300 mit grossen Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen erhöhte sich um 1,91 Prozent auf 3516,08 Punkte.