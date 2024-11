Die grösseren asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag erneut keine gemeinsame Richtung gefunden. Dabei war die Entwicklung spiegelbildlich zum Vortag. Während die chinesischen Märkte schwächelten, ging es in Japan und Australien nach oben. Auf Wochensicht lagen die Börsen der Region Asien-Pazifik im Plus.