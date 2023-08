Ansonsten herrschte Zurückhaltung vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag. "Neben der Inflationsentwicklung ist der Arbeitsmarkt von zentraler Bedeutung für die US-Notenbank", hiess es dazu von der LBBW. "Die am Markt gehandelten Flüsterschätzungen dürften von einer stärkeren Arbeitsmarktentwicklung ausgehen, nachdem am Mittwoch Daten des Personaldienstleisters ADP deutlich in diese Richtung wiesen." Starke Arbeitsmarktdaten würde die Hoffnungen auf weniger strikte Geldpolitik in den USA dämpfen.