Die Börsen im Reich der Mitte reagierten mit Gewinnen auf eine neue Massnahme der chinesischen Notenbank, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank anmerkten. Dadurch solle die Liquidität institutioneller Investoren für Aktienkäufe verbessert werden. «Die Hoffnung auf die Wirksamkeit der Massnahmen der Regierung in Peking bleibt und es könnte sich in der Tat um mehr als eine spekulative Rally bei chinesischen Aktien handeln», stellte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets fest. Der CSI 300 kletterte im späten Handel um 1,16 Prozent auf 4.001,82 Punkte. Der Hang Seng der Sonderverwaltungsregion Hongkong zog sogar um 2,96 Prozent auf 21.247,96 Punkte an.