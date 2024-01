Die Börsen in China und Hongkong schwächelten dagegen. «Auffallend ist dabei, dass nicht nur Aktien verkauft werden, sondern gleichzeitig massive Future-Short-Positionen eingegangen werden», merkte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners an. «Das Volumen der ausstehenden Kontrakte hat beim Hang Seng Future den dritthöchsten Stand in der 25-jährigen Future-Historie erreicht.»