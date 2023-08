So hatte US-Präsident Joe Biden am Mittwoch ein Dekreet erlassen, mit dem im Technologie-Wettstreit mit China amerikanische Investitionen in Zukunftsbereiche wie Halbleiter und Künstliche Intelligenz in dem Land eingeschränkt werden sollen. Denn: Washington wirft Peking vor, US-Investitionen auszunutzen, um militärische Fähigkeiten auszubauen.