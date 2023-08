Die US-Regierung will bestimmte Investitionen aus den Vereinigten Staaten in China regulieren, um sensible Technologien zu schützen. US-Präsident Biden erliess dazu am Mittwoch ein Dekret. Der US-Regierung zufolge sind folgende Sektoren betroffen: Halbleiter, bestimmte künstliche Intelligenzsysteme und Quanteninformationstechnologien. China will sich gegen die angekündigten Beschränkungen von US-Investitionen zur Wehr setzen.