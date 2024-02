An den übrigen Märkten belasteten dagegen die mässigen US-Vorgaben. Vor den am Abend anstehenden Quartalszahlen von Nvidia und dem Protokoll der US-Notenbank hatte an der Wall Street die Vorsicht überwogen. «Die Zahlen von Nvidia haben das Potenzial, das Sentiment am Markt in die positive oder negative Richtung zu verschieben», merkte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners an. «Nach einer Performance von plus 40 Prozent in den bisherigen eineinhalb Monaten dieses Börsenjahres sind die Erwartungen an Gewinn und Umsatz sowie an den Ausblick immens.»