Etwas besser sah es an den chinesischen Börsen aus. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach die Behörden des Landes mit der Erstellung einer Liste von 50 Unternehmen aus dem Immobiliensektor begonnen haben, die durch Finanzierungsmassnahmen gestützt werden sollen. Auf diese Weise wolle man dem angeschlagenen Immobiliensektor unter die Arme greifen. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungsregion Hongkong kletterte zuletzt um 0,1 Prozent, nachdem er bereits am Vortag deutlich gestiegen war. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der grössten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, gewann 0,13 Prozent auf 3581.07 Punkte.