In Australien hielten steigende Anleiherenditen die Kurse in Zaum. Der Verbraucherpreisanstieg für Juli sei etwas höher als erwartet ausgefallen, was die Hoffnungen auf Zinssenkungen gedämpft habe, stellten die Marktstrategen der Deutschen Bank dazu fest. Das S&P/ASX 200 schloss praktisch unverändert.