Die richterlich angeordnete Auflösung des Krisen-Bauträgers China Evergrande hat die chinesischen Festlandsbörsen am Montag belastet. In der Sonderverwaltungsregion Hongkong aber ging es mit den Kursen nach oben. Auch ansonsten ergab sich in der Region zu Wochenbeginn kein einheitliches Bild.

29.01.2024 09:11