Die wichtigsten am Montag geöffneten asiatischen Börsen sind mit spürbaren Veränderungen aus dem Handel gegangen. Dabei standen deutlichen Verluste in Tokio kräftige Zuwächse in Festlandchina entgegen. In beiden Fällen machten Marktbeobachter Konjunkturdaten für die Bewegungen verantwortlich: Während in Japan das Vertrauen grosser Industriebetriebe zum ersten Mal in vier Quartal gesunken war, hatte sich die Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe Chinas nach fünf Monaten der Eintrübung wieder aufgehellt.