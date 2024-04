Die grösseren asiatischen Aktienmärkte haben sich am Montag von ihren jüngsten Verlusten erholt. «Nachdem es am Wochenende im Nahen Osten ruhig geblieben ist, setzen die Anleger darauf, dass es auch in den kommenden Tagen zu keiner weiteren Eskalation in der Region kommt», kommentierte Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Der Markt müsse aber jederzeit mit einem neuen Impuls rechnen, schrieben die Experten der Helaba. «Wachsamkeit ist das Gebot der Stunde.»